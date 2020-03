Cyclisme Kuurne-Bruxelles-Kuurne: victoire de Kasper Asgreen au bout d'un sublime numéro Rédaction

Le Danois a permis à la Deceuninck-Quick Step de prendre sa revanche sur la course de la veille. Pourtant piégée dans un premier temps avec le seul Stybar présent dans une échappée de 20 costauds, la Deceuninck Quick Step a réagi assez vite pour ramener tout le peloton, parmi lequel le sprinter Fabio Jakobsen.



Mais comme toujours, l'équipe belge a de la ressource tactiquement et n'a pas tout misé sur son champion des Pays-Bas. Après une première attaque de Jungels, vainqueur sortant, Kasper Asgreen s'envolait pour reprendre deux échappés matinaux (Jans et Vallée) qu'il lâcherait dans la finale de la course. Avec seulement 16 secondes d'avance à dix kilomètres de l'arrivée, tout portait à croire que les sprinters allaient en découdre. C'était sans compter sur une très belle résistance d'Asgreen, en partie aidé par un mauvais aiguillage qui a envoyé Kung sur une mauvaise route alors que le Suisse était l'un des derniers à travailler en tête de peloton.



Nizzolo, Kristoff, Jakobsen et Stuyven complètent le top 5 dans cet ordre.