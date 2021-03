L’albatros Tim Merlier déploie ses ailes: "Je pensais avoir perdu la course" Cyclisme Eric de Falleur © BELGA

À Coxyde, Tim Merlier s’est montré une fois encore le plus rapide après une course très dure menée tambour battant dans le vent.



Après le Samyn et le Grand Prix Jean-Pierre Monseré, Tim Merlier a remporté une troisième victoire cette saison. Seuls Tadej Pogacar, Sam Bennett et son ami et équipier Mathieu Van der Poel, tous trois vainqueurs de quatre courses, ont fait mieux que lui depuis le début de l’année. Pourtant, cette nouvelle victoire a été difficile à concrétiser pour l’ancien champion de Belgique dont le palmarès sur la route s’enrichit donc d’un nouveau succès dans une belle semi-classique.



(...)