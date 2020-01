L'Allemand Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) a remporté le Trophée Serra de Tramuntana (1.1) à Deia, disputé dans le cadre du Challenge de Majorque de cyclisme, vendredi sur 160,5 km au départ de Soller.

Emmanuel Buchmann a devancé l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) et son équipier autrichien Gregor Mühlberger. Pour l'Allemand, 27 ans, il s'agit de sa 4e victoire en carrière. Il avait déjà enchaîné l'an dernier par une deuxième place à ce Trophée (derrière Tim Wellens) et un succès à la Pollença-Andratx (1.1), troisième course de ce Challenge de Majorque au programme samedi sur 140,1 km. Le premier tronçon jeudi, le Trophée Felanitx, avait été remporté par l'Italien Matteo Moschetti (Trek-Segafredo).

Champion d'Allemagne en 2015, Buchmann avait remporté une étape du Tour du Pays basque l'an dernier.

Le Challenge se terminera dimanche avec le Trophée de Palma à Palma de Majorque, à l'issue donc de quatre courses, indépendantes les unes des autres. Les équipes peuvent aligner des coureurs différents au départ de chaque épreuve.