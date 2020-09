En plein Tour de France et en l'absence de Remco Evenepoel, blessé suite à sa chute au Tour de Lombardie, la 55e édition de Tirreno-Adriatico a du mal à se faire une place. L'épreuve italienne réunit la plupart des prétendants qui seront au départ du prochain Tour d'Italie : Geraint Thomas, Simon Yates, Jakob Fuglsang, Fernando Gaviria, etc. mais aussi Christopher Froome.

La première étape, une boucle tracée autour de Lido di Camaiore était destinée aux sprinteurs. Comme prévu, ce sont bien les gommes rapides qui se sont disputés la victoire dans la ville toscane. C'est Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe) qui s'est montré le plus rapide devant Fernando Gaviria. Les Belges Jonas Rickaert et Piet Allegaert se classent respectivement 7e et 9e de cette première étape.

Le coureur allemand s'empare du même coup de la première place du classement général.

Le champion de Belgique Tim Merlier, prétendant à la victoire dans cette première étape est lourdement tombé dans les trois derniers kilomètres.