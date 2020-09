"Les trois communes concernées (Eijsden-Margraten, Maastricht et Valkenburg aan de Geul) et le conseil de Sécurité du Limbourg du Sud ont conclu qu'il n'est pas possible d'organiser la course dans le cadre des nouvelles mesures nationales, selon lesquelles aucun public ne peut être présent lors des manifestations sportives", a écrit l'organisation dans un communiqué.

Mathieu van der Poel avait remporté l'édition 2019.