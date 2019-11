Un problème de cartilage était à l'origine de cette opération qui en a amusé plus d'un. Et ce, pour deux raisons. La plus pragmatique fait référence à la quête permanente des gains marginaux dans le cyclisme. La seconde, plus... tordue, rappelle la rumeur qui entoure la carrière de l'artiste Marilyn Manson, qui se serait fait enlever deux côtes pour gagner en souplesse avec comme objectif la réalisation de quelques plaisirs sexuels.George Bennett a choisi de prendre le taureau par les cornes en répondant à ces deux rumeurs sur Twitter: "Pour aller de l'avant: cette opération a servi à régler un problème de cartilage. Et pour répondre aux deux mêmes questions qui me sont régulièrement posée: A) une centaine de grammes. B) non, je ne peux pas".