L'analyse de notre consultant Johan Museeuw.

1 Une chute provoquée en partie par la faute à pas de chance.

"Remco était le grand favori. Il avait tout à perdre et c’est ce qui est arrivé malheureusement. Ça prouve que même un favori peut avoir de la malchance. Cela explique une partie de ce qui est arrivé. C’était un virage très dangereux, suivi directement par un muret, il a touché avec sa manivelle et a été projeté en avant. Il a chuté au mauvais endroit et d’un autre côté, il s’en sort bien. Un mètre avant ou un mètre après, ça change tout. Regardez Bjorg Lambrecht l’an dernier, il tombe en ligne droite sur du plat, mais il frappe un plot en béton et il est tué !"

(...)