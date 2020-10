1 Pedersen, la course parfaite. "Le Danois a parfaitement couru. Il a roulé de manière juste et il a très bien profité de la rivalité entre Van Aert et Van der Poel. Son succès n’est pas une surprise. C’est vraiment dommage pour lui qu’il n’ait pas pu savourer ce succès avec son maillot de champion du monde. Ou même le fait d’avoir une photo de lui dans le Vieux Quaremont avec son maillot arc-en-ciel ! Il sera un client pour le Ronde."