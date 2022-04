L’analyse de notre consultant Johan Museeuw: "Les Ineos ont été récompensés" Cyclisme100% Web Julien Gillebert © Belga

Le Lion des Flandres souligne la course offensive de la formation britannique, mais, aussi, le beau retour de Wout van Aert après sa maladie.



"Dylan van Baarle mérite sa victoire. Il était selon moi un des plus forts de la course, avec Matej Mohoric. Il méritait aussi d’en gagner une grande, car il a cumulé les places d’honneur ces dernières années, dans les grands rendez-vous. Il a certes déjà gagné A Travers la Flandre, l’an passé, mais il s’était aussi classé deuxième du Championnat du Monde, deuxième du Tour des Flandres... Son succès a aussi récompensé le boulot de son équipe."



(...)