"C'est le moment parfait. Il n'y a rien que j'aurais pu mieux faire", a-t-il lancé lundi en conférence de presse à Cottbus. "Je me retire en tant que champion d'Europe de sprint et de keirin, et avec de beaux résultats aux Jeux Olympiques", a ajouté celui qui a terminé 5e du keirin et de la vitesse en individuel à Tokyo ainsi que 5e de la vitesse par équipes.

Levy, 34 ans, ne participera pas aux prochains Championnats d'Europe et du monde et prendra sa retraite à l'issue des Six Jours de Berlin, prévus en janvier 2022.

Au cours d'une carrière longue de 15 ans, Levy a remporté 10 médailles mondiales et six titres européens. Il affiche aussi trois médailles olympiques : une d'argent en keirin acquise aux JO 2012 ainsi que deux de bronze en vitesse par équipes (2008, 2012).

Il occupera, l'année prochaine, une fonction de coach au sein de la fédération allemande de cyclisme. "Je voulais prendre une année sabbatique mais j'ai vraiment hâte d'entamer ce nouveau chapitre."