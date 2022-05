Le Mouscronnois, qui fêtera ses 67 ans le 31 mai, souffre de fractures de la clavicule et de six côtes. Il devra rester quelques jours sous surveillance dans un hôpital de Mouscron. Aucune opération n'est à l'ordre du jour. Jean-Luc Vandenbroucke est resté sportivement actif et continue à rouler quotidiennement. "J'ai été déstabilisé et j'ai perdu le contrôle de mon vélo", a expliqué à Belga Jean-Luc Vandenbroucke. "La chute a été inévitable. Je n'ai jamais eu de fracture de la clavicule pendant ma carrière."

Jean-Luc Vandenbroucke est aujourd'hui consultant pour la RTBF. Il est également organisateur du Grand-Prix Samyn, de Binche-Chimay-Binche ainsi que de la Ronde de Mouscron.