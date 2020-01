G. Co.

G. Co.

G. Co.

Rudy Pevenage dit tout des pratiques de dopage dans sa biographie.

Durant onze ans, il a été l'homme de confiance de Jan Ullrich avec lequel il a remporté le Tour de France 1997, et durant toute ses années, Rudy Pevenage n'a jamais voulu révélé les pratiques de dopage en vigueur au sein de son équipe. Jusqu'à aujourd'hui où il brise le silence et explique dans les moindres détails comment ils tentaient de dissimuler les pratiques interdites dans sa biographie, "Der Rudy" : "Je n'ai plus peur des réactions ou des remarques", se justifie-t-il.

Dans son livre, l'ancien maillot jaune explique tout: des canettes de Coca avec une double paroi pour cacher les médicaments, des poches de sang dissimulées dans des berlingots de lait vides mais aussi des personnes qui devaient ravitailler les coureurs pendant le Tour : "C'est l'ancien vététiste, Alberto Leon qui s'en chargeait. Son nom de code était Ali Baba. Avec les médecins, dont Eufemiano Fuentes (tristement célèbre pour son implication dans l'affaire Puerto), nous établissions une liste des coureurs à qui il devait rendre visite. Il faisait ses livraisons sur son VTT avec les poches de sang soigneusement cachées dans des berlingots de lait. De l'extérieur, il ressemblait à n'importe quel cyclo-touriste."

En outre, Pevenage révèle qu'Ullrich a échappé de peu à un scandale lors du Giro 2001. Alors que la police italienne perquisitionnait l'hôtel où logeait les coureurs de l'équipe Telekom, le Belge a eu juste le temps de cacher les produits interdits avant qu'ils ne soient découverts : "Dans la panique, j'ai oublié que j'avais mis une canette de Coca avec une double paroi dans un frigo", explique Pevenage dans sa biographie, "On pouvait dévisser la partie supérieure pour y stocker des médicaments. Mais grâce à cette double paroi, on ne pouvait pas distinguer de différence entre cette canette et une vraie canette de Coca."

Pour prendre davantage de précautions, Pevenage utilisait le téléphone de sa copine, avec une carte prépayée. Mais lors d'une étape du Giro 2006, alors que Jan Ullrich avait balayé la concurrence sur le chrono, le directeur sportif, trop enthousiaste, n'a pas hésité à appeler le sulfureux Fuentes avec son propre téléphone : "La carte prépayée était vide et je ne pouvais plus attendre. J'ai donc commis l''erreur de l'appeler avec mon propre GSM. Mais ce n'était finalement pas très malin puisque les enquêteurs étaient justement en train de l'interroger." Fuentes a été arrêté et l'affaire Puerto éclata au grand jour, tandis que Pevenage fut limogé par son équipe T-Mobile.

Malgré toutes ces années de recul, l'ancien directeur sportif ne semble pas regretter ses actes : "C'était banal à l'époque. Sans dopage, il était difficile de gagner", estime-t-il.