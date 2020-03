Àquinze jours de Pâques, la semaine sainte du cyclisme flandrien sonne décidément bien creux cette année. Traditionnellement articulée autour du triptyque Grand Prix de l’E3 (qui devait se courir vendredi), Gand-Wevelgem et Tour des Flandres, la période la plus dense de la campagne du Nord s’est vidée de sa substance au fil des annulations successives. Depuis le 14 mars et la septième étape de Paris-Nice, le peloton pro n’a plus donné le moindre coup de pédale en compétition et si, comme les plus optimistes s’autorisent à le penser, le calendrier WorldTour venait à reprendre ses droits le 31 mai avec le Critérium Dauphiné, cela signifierait alors que la première division du cyclisme mondial se serait mise en pause durant deux mois et demi. Un intermède imposé par les circonstances qui n’est pas sans conséquence pour les différents partenaires des équipes.

(...)