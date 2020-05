L’ancien vainqueur d’étape du TRW conseille à tout le monde le port du casque.

Cela a été un des bienfaits du confinement : de nombreux Belges ont profité de leur temps libre pour refaire plus de sport. Notamment du vélo. Parmi les pédaleurs, de nombreuses personnes ne s’équipent pas d’un casque. Un drame a d’ailleurs eu lieu à Braine-l’Alleud en début de semaine, avec le décès d’un papa, suite à une chute à vélo. Ce qui a poussé Boris Vallée à lancer un appel sur les réseaux sociaux.

"Portez un casque !", clame l’ancien vainqueur d’étape du Tour de Wallonie. "Chaque année, il y a trop de morts à vélo. Cela pourrait être réduit par le port du casque."

Cela fait plusieurs années que le sprinter de la formation Bingoal-Wallonie Bruxelles essaie de sensibiliser le grand public au port du casque. "Tous les jours, quand je m’entraîne, je croise des personnes à vélo qui n’ont pas de casque", poursuit Boris Vallée. "J’essaie de les sensibiliser. Quand je leur demande pourquoi elles n’en portent pas, elles me répondent souvent que ce n’est pas obligatoire, ce que je trouve par ailleurs très dommage, que cela abîme le brushing, qu’elles ne vont pas vite, qu’elles savent rouler à vélo… Or, une chute ou un accident, cela peut arriver partout. Avec un enfant qui traverse, un chien, une voiture, un trou, des graviers… Et cela peut avoir des conséquences dramatiques."

Comme l’a tristement rappelé l’accident survenu à Braine-l’Alleud lundi. "Le port du casque est un plus au niveau de la sécurité", poursuit Boris Vallée. "Et il n’est pas très cher. Il y en a de très bonne qualité à des prix abordables. Cela devrait être un réflexe pour tous ceux qui font du vélo, comme le port de la ceinture en voiture. En tant que coureur pro, je me dois d’être un ambassadeur de mon sport . Je veux vraiment encourager tous ceux qui font du vélo à porter un casque et à ne pas attendre un accident avant de se rendre compte de l’utilité du port du casque, qui peut sauver des vies."