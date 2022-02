Assis à l’arrière du minibus de la formation Bora-Hansagrohe garé à l’ombre des remparts d’Al-Ula, les yeux rougis par les rafales encaissées toute la journée et la bouche cerclée de sable séché, Cian Uijtdebroeks a le regard encore un brin hagard. Soixante-troisième de la 3e étape du Saudi Tour (victoire de Dylan Groenewegen), le jeune Belge (18 ans) a laissé des plumes dans l’opération "tempête du désert" initiée par les Quick-Step Alpha Vinyl, docteurs en bordure, après tout juste… trois kilomètres de course. "Quelle course de folie", soufflait le vainqueur du DH Challenge Ekoï juniors 2021. "Le peloton a très vite explosé avec ce vent qui soufflait en rafales, les chutes se sont multipliées : il y en avait de partout, comme on dit dans le jargon cycliste. Je me suis rapidement retrouvé dans un troisième éventail et j’ai évolué presque toute la journée avec un groupe dont je devais accepter le rythme même si j’avais parfois l’impression qu’il aurait été possible de rentrer sur la grappe de coureurs qui nous devançaient. Je suis évidemment un peu déçu d’avoir abandonné 2:22 sur cette étape et, du coup, toute ambition au général (NdlR : il est désormais 47e à 3:00 du leader colombien Santiago Buitrago) mais je me dis aussi que cela fait partie de l’apprentissage. C’est le métier qui rentre, comme on dit… Car des bordures chez les pros, cela n’a rien à voir avec la même manœuvre chez les juniors."

Un peu plus tôt dans la semaine, la pépite d’Abolens (près de Hannut) avait pris le temps de se poser sur la terrasse de la superbe chambre qui l’accueille pour la durée de l’épreuve saoudienne, nichée au milieu des roches désertiques. "Quand le bus nous a transférés ici après notre arrivée de l’aéroport, je me suis demandé où on nous emmenait (rires)… Sur les derniers hectomètres, il n’y avait même plus de route. Mais quel endroit sublime ! C’est plutôt pas mal la vie de coureur pro (rires)…"

Cian, pourquoi avez-vous choisi de modifier votre programme de course et de remplacer la Clasica Almeria et le Tour de Murcia par ce Saudi tour ?