Le symbole ne pouvait être plus fort. Une semaine avant de remettre son titre de champion du monde en jeu à Louvain, c’est en Belgique, sur la Primus Classic (47e), que Julian Alaphilippe a endossé pour la dernière fois une tunique irisée qu’il avait inaugurée un peu moins d’un an plus tôt dans notre pays, sur Liège-Bastogne-Liège.

De la Cité ardente à Haacht, le Français aura dessiné dans notre ciel un arc-en-ciel parfait dont il a rendu les couleurs un peu plus éclatantes par son panache enthousiasmant. "J’ai tenté de faire honneur à ce maillot", glisse dans un sourire presque gêné le papa du petit Nino. "Il vous leste parfois d’un petit surcroît de pression, mais quel bonheur j’ai vécu tout au long de cette année ! J’ai le sentiment du devoir accompli au moment de remettre ce titre en jeu chez vous, en Belgique, un pays que j’aime beaucoup et qui reste très particulier pour moi." La preuve.