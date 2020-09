Dimanche à Liège-Bastogne-Liège, puis deux semaines plus tard au Tour des Flandres, Julian Alaphilippe va faire honneur au maillot arc-en-ciel de champion du monde.





Le paradoxe veut que Julian Alaphilippe est devenu champion du monde, dimanche à Imola, alors qu’il réalisait jusqu’alors une moins bonne saison que les deux précédentes.

En 2018 et 2019, le Français avait franchi un énorme palier, devenant le no 1 mondial et multipliant succès et exploits au point d’être élu Vélo d’or, en fin d’année dernière.

Il avait enrichi son palmarès de plusieurs victoires dans les classiques, la Flèche wallonne à deux reprises, les Strade Bianche, la Clasica San Sebastian et Milan-Sanremo, le premier et seul monument épinglé à ce jour. Le coureur de Deceuninck-Quick Step entend bien profiter dans le mois qui vient de l’excellente forme acquise sur les routes du Tour, en vue du Mondial.