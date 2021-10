Paris-Roubaix au début du mois d’octobre, juste après les championnats du monde, c’est déroutant. Et, rassurons Greta Thunberg et ses disciples, ce n’est pas un effet du dérèglement climatique. C’est en raison de la crise sanitaire et pour permettre au public de retrouver ses marques sur le bord de la route que la classique des classiques a été décalée du printemps à l’automne. Pavé de mauvaises intentions, le parcours, lui, restera le même : indigeste avec ses tronçons numérotés comme des fiches fiscales. Et, en prime, une météo venteuse et pluvieuse digne de notre mois de juillet ! Voilà près de trois ans que les amoureux de la petite reine sont privés d’Enfer du Nord et de tranchées d’Arenberg à l’heure du repas pascal.