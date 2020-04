Le doux rêve s’est transformé en un mauvais songe. Si, au moment de fermer les yeux à l’approche du premier week-end d’avril, les nuits de Greg Van Avermaet auraient dû être habitées par l’espoir d’un succès sur le Tour des Flandres, le champion olympique voit pourtant un gigantesque point d’interrogation s’imprimer sur sa rétine dès qu’il referme les paupières. C’est que l’avenir de son équipe, CCC, semble aujourd’hui s’écrire en pointillé.

Touché de plein fouet par une crise du coronavirus qui a plombé une santé financière déjà vacillante en début d’année (chiffre d’affaires en recul de près de 10 %) et fermé ses 1 100 magasins européens, le géant polonais de la chaussure (80 à 90 millions de paires produites chaque année pour un chiffre d’affaires dépassant les 2 milliards !) et commanditaire principal de la formation peine à traverser ces semaines difficiles. Une situation qui inquiète considérablement Dariusz Milek, le self-made man et ancien cycliste à la tête de cette société.

(...)