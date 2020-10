L’avenir de la course italienne est incertain après le test positif de Simon Yates au Covid-19

Le peloton n’a pas forcé son talent derrière les six échappés entre Giovinazzo et Vieste, ce samedi. Les acteurs de ce 103e Giro semblaient encore abasourdis par la nouvelle tombée juste avant le départ de la huitième étape : Simon Yates (Mitchelton-Scott) a quitté la course à la suite d’un test positif au coronavirus. L’équipe du Britannique a indiqué, dans un communiqué, qu’il présentait de légers symptômes après la conclusion de la septième étape. "Simon a présenté une température très douce vendredi soir lors de nos contrôles de routine, qui sont effectués trois fois par jour au cours de ce Tour d’Italie. Conformément à la politique Racesafe Covid-19 de l’équipe, il a été isolé dans sa chambre et nous avons immédiatement demandé un test rapide en utilisant les services offerts par l’organisateur, qui est revenu positif. Un deuxième test de RT-PCR, qui a été effectué plus tard, a confirmé ce résultat", a expliqué le docteur Matteo Beltemacchi, médecin de l’équipe Mitchelton-Scott. La formation australienne a précisé que Simon Yates est "par ailleurs en bonne santé".

