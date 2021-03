1. Stuyven a réalisé la course parfaite

Cette victoire sur la Primavera est amplement méritée pour Stuyven. Il a déjà un beau palmarès et est toujours présent sur les grandes courses mais il lui manquait encore un gros résultat sur un monument. Samedi, il a réalisé la course parfaite tactiquement mais il était également très fort.

Stuyven est passé au sommet du Poggio avec les meilleurs et a placé son attaque au meilleur moment possible. Mais encore fallait-il tenir tête au groupe de favoris dans les derniers kilomètres. Sur la fin, il a pu profiter du retour d’Andersen et a lancé son sprint au bon moment. Cette victoire va peut-être lui servir de déclic, car c’est toujours le premier monument qui est le plus compliqué à aller chercher. Je ne serais pas surpris s’il en remportait un autre dès cette année.