1. "Pogacar le plus fort et le plus malin"

"Pogacar a prouvé une fois de plus qu’il était un grand champion. Il était le plus fort ce dimanche et s’est aussi montré très malin dans le final. Il a réalisé le sprint parfait car il ne partait pas favori face à Alaphilippe même s’il possède un bon finish. Mais après une course si éprouvante, un sprint est toujours différent. Je suis ravi de le voir s’imposer, c’est une très bonne chose pour le cyclisme de voir le vainqueur du Tour de France jouer la gagne sur les classiques. Cela fait du bien de voir cette jeunesse qui ne calcule pas et cela change de l’époque Armstrong ou Froome qui ne juraient que par le Tour de France."