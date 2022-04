Dans votre édition de ce samedi, j’avais pointé que la plus grande victoire belge de ce printemps pourrait peut-être bien tomber sur la course qui nous avait pourtant le moins souvent souri dans un passé récent, et voilà que nos coureurs monopolisent le podium de Liège-Bastogne-Liège ! On a vécu une journée absolument exceptionnelle pour notre cyclisme, qu’il faut savoir savourer à sa juste valeur.