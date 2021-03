1. "Le vent, c’est l’essence même de Gand-Wevelgem."

"La course a explosé très tôt sous l’effet du vent, mais ce n’est pas une réelle surprise car les bordures, c’est l’essence même de Gand-Wevelgem ! Vu comment cela soufflait dimanche matin, tout le peloton savait dès le départ qu’il fallait être attentif mais c’est nerveusement très exigeant car, sur un terrain à découvert, lorsque les bourrasques sont bien orientées, cela peut se jouer pratiquement à n’importe quel endroit. Neuf fois sur dix, lorsqu’une telle décision se fait en début de course, ce sont les plus forts qui sont devant, les coureurs qui sont capables de ne jamais quitter les trente ou quarante premières positions même si cela demande des efforts. Et comme ces gros moteurs sont ensuite bien déterminés à maintenir l’écart qu’ils sont parvenus à créer sur certains de leurs concurrents, cela engendre un rythme souvent très soutenu, sans temps mort jusqu’à l’arrivée."