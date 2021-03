On a vu de belles courses et des grands coureurs, Alaphilippe samedi et Van der Poel à Kuurne. On ne peut pas dire qu’ils ont commis des erreurs, mais ils ont fait de grandes choses. Ils ont montré qu’ils étaient très forts mais que la victoire était accessoire pour eux. Van der Poel a reconnu qu’il avait couru pour améliorer sa condition. J’ai envie de dire "houlala" pour les autres, qu’est-ce que ce sera quand ils seront en forme ? Cela promet. Van der Poel et Alaphilippe ont ouvert la course tous les deux en n’hésitant pas à partir de loin. On a eu aussi un suspense qui est resté entier jusqu’au bout. Dans les deux courses, il a fallu attendre le dernier moment pour savoir qui allait gagner.