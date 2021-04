1 Une Flèche wallonne fermée, comme d’habitude "On a assisté à une course très fermée, mais c’est généralement le cas à la Flèche. L’absence de vent et la température clémente ont encore rendu la course moins dure. D’autant qu’il n’y a pas eu beaucoup d’attaques. Finalement c’est la course la plus facile à gagner pourvu qu’on dispose des qualités d’explosivité nécessaires. Les favoris attendent la dernière ascension du Mur et leurs équipiers contrôlent. Chapeau à Lammertink qui a été très loin."