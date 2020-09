1 Alaphilippe le plus malin, van Aert le plus fort

Julian Alaphilippe n’était pas le plus fort, mais le plus malin. Wout Van Aert était le plus fort. Toute l’équipe belge a roulé pour lui, la France a suivi et Alaphilippe a attaqué sur la côte. C’est sa spécialité. Les Belges ont bien roulé jusqu’à la dernière côte. Nous avions la meilleure équipe et le meilleur coureur, mais on n’a pas gagné ! Je ne dis pas que les Belges ont mal roulé, mais on a produit un effort énorme et on est battu par un grand champion qui a joué son va-tout. Il s’est préparé pendant le Tour pour ce Mondial, il a roulé à bloc trois étapes, en a gagné une et a porté le maillot jaune quelques jours. Ensuite, il n’a cherché qu’à se préparer.

2 Roglic aurait dû rouler même un peu