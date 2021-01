"Ce sera encore le cas en 2021 où nous pourrons également avoir des juniors mais aussi des cadets, pour autant, les concernant, qu’il n’y ait aucune autre course le même jour, dans notre programme." Trois courses seront proposées par journée d’épreuve afin de répartir au mieux les coureurs et d’éviter les pelotons trop conséquents.

"Le premier départ est fixé à midi, la dernière course sera terminée pour 17h15. Nous proposerons aussi cette année lors de six épreuves, des catégories dames et paralympiques. Ce sera le cas pour les courses sur la commune de Nivelles, mais aussi Jemeppe Sur Sambre le 16 juin, Burdinne le 26 juin et Sombreffe le 12 septembre."

Ludovic Draux se réjouit aussi du retour de Tongrinnes avec un tracé très sélectif, le retour des trois jours d'Hensies avec un programme plus développé dans le Hainaut. Il pointe aussi Cas Avernas et un circuit de 9 kilomètres, Harlue et Tourinnes-Saint-Lamber comme épreuves qui devraient plaire aux coureurs. Les pré-inscriptions seront toujours obligatoires. Si le calendrier prévoit la première course le 28 février, Ludovic Draux reste réaliste. "Il y a 40% de chance que les épreuves de mars voire avril soient autorisées. On les a toutefois quand même programmées sachant au cas où elles ne peuvent avoir lieu, qu’on saura les recaser plus tard dans le programme. C’est la raison pour laquelle des dates libres sont présentes dans ce que l’on propose."

Le calendrier 2021 de l’ECW

28 février: Lens-Saint-Remy

6 mars: Donceel

7 mars: Lerinnes

13 mars: Jeneffe

14 mars: Tourinnes-Saint-Lambert

20 mars: Familleureux

21 mars: Tongrinne

27 mars: Seneffe

28 mars: Les Waleffes

4 avril: Couvin

5 mars: Floreffe

11 avril: Nil-saint-Vincent

15 avril: Porcheresse

18 avril: Hensies

1 mai: Hensies

5 mai: Sombreffe

9 mai: Cras Avernas

12 mai: Rhisnes

23 mai: Harlue

24 mai: Grâce Hollogne

30 mai: Rigenée

2 juin: Sombreffe

6 juin: Blanmont

9 juin: Rhisnes

13 juin: Nivelles

16 juin: Jemeppe sur Sambre

19 juin: Burdinne

20 juin: Beauvechain

26 juin: Burdinne

27 juin: Marbais

4 juillet: Villers-Perwin

7 juillet: Sombreffe

10 juillet: Welkenraedt

11 juillet: Nivelles

14 juillet: Rhisnes

18 juillet: Cortil-Noirmont

25 juillet: Mellery

28 juillet: Nil-saint-Vincent

30 juillet au 1 août: Bioracer Wallonie Tour

4 août: Sombreffe

7 août: Bilzen

8 août: Nivelles

11 août: Rhisnes

14 août: Plombières

15 août: Hoeselt

22 août: Tilly

29 août: Sart-Dames-Avelines

31 août: Jose Battice

1 septembre: Sombreffe

4 septembre: Walhain-Saint-Paul

5 septembre: Couvin

8 septembre: Rhisnes

11 septembre: Lontzen

12 septembre: Sombreffe

18 septembre: Sombreffe

19 septembre: Jeneffe

25 septembre: Marchin

2 octobre: Profonville

3 octobre: Donceel

10 octobre: Nil-saint-Vincent

Il est attendu avec impatience par les cyclistes d’autant que, en 2020, les rares courses disputées étaient mises sur pied par le duo. Ludovic Draux et Guy Crasset ont donc dévoilé ce jeudi le calendrier des courses cyclistes de l'Entente Cycliste de Wallonie (ECW) qui comptera plus de 60 journées de compétition. De nouvelles épreuves viennent s’ajouter aux traditionnels parcours des habitués de ces courses organisées à la base pour les amateurs et masters mais qui, au fil du temps concernent toutes les catégories.