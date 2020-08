Un Edito signé Christophe Franken.

Comme tous les artistes, Remco Evenepoel a désormais sa signature, dévoilée jeudi au Tour de Burgos lors de sa démonstration au sommet du Picon Blanco. Un geste où il se dépoussière l’épaule pour célébrer une victoire en passant la ligne d’arrivée. Un geste qu’on va encore revoir souvent. Le plus possible. Un geste que le monde du cyclisme, supporters compris, n’a pas toujours apprécié. Certains y voient une arrogance mal placée. Ils ne devraient pas. Même si c’est une tendance importée du football, Evenepoel a bien raison de signer ses œuvres sur bitume. Quand on est un phénomène mondial dans sa discipline, on peut se le permettre. Kylian Mbappé a aussi rapidement signé ses buts, dès son éclosion à Monaco. Un geste avec les bras croisés et un regard assuré.