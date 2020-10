On se serait cru revenu au bon vieux temps, celui où les favoris du Tour disputaient les classiques et, surtout, s’y illustraient. Bien sûr, on a encore vu dans la dernière décennie les frères Schleck, Alexandre Vinokourov, Alejandro Valverde ou Vincenzo Nibali jouer les premiers rôles dans la Doyenne, mais cela faisait quand même un lustre qu’il n’y avait eu un si grand nombre des principaux acteurs du Tour de France à se mettre en vue sur les côtes de l’Ardenne, à commencer par ses deux premiers.