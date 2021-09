Le soufflé que toute la Belgique espérait est malheureusement retombé, par la faute, ou la grâce, de Julian Alaphilippe, champion, double champion du monde d’exception. On a vécu pourtant ce dimanche un formidable bouquet final après une semaine folle, dans une ambiance qu’aucun témoin n’oubliera. En huit jours et onze courses de ces magnifiques championnats du monde du centenaire, les Belges ont conquis quatre médailles. Une d’argent et trois de bronze, gagnées toutes dans les chronos. Ce qui est un comble quand on imaginait pouvoir enlever dans le meilleur des cas quatre des cinq titres dans les courses en ligne.