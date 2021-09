En réunissant face à la presse ce jeudi soir les sept coureurs qui doivent aider Wout Van Aert et en faisant passer devant les journalistes le Campinois tout seul ce vendredi matin, Sven Vanthourenhout a voulu une fois encore marteler que le n°1 mondial sera aussi l’atout unique de notre équipe, dimanche.

Quelques heures plus tôt, les huit Belges s’étaient entraînés de concert sur le parcours du Mondial. Devant une foule nombreuse et enthousiaste, Van Aert et compagnie ont effectué les difficultés de la "boucle flandrienne", autour d’Overijse, ainsi que le circuit local à Louvain