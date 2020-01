G. Co.

Les organisateurs ont annoncé les équipes invitées pour participer à la grande boucle.

En plus des 19 équipes World Tour invitées d'office, ainsi que de l'équipe Total Direct Énergie également partante certaine, ASO a décidé d'accorder les deux dernières invitations aux équipes françaises Arkea-Samsic (Bouhanni, Quintana, Barguil) et B&B Hotels - Vital Concept (Coquard, Rolland, Vichot).

Pas de place pour l'équipe Circus-Wanty-Gobert qui ne disputera donc pas un quatrième Tour de France consécutif.

Le manager de la formation wallonne, Jean-François Bourlart, a réagi dans un communiqué : "J’ai appris notre non-sélection pour le Tour de France ce matin de la voix de Christian Prudhomme. Ce ne fut certainement pas une décision facile à prendre pour lui et encore moins à entendre pour nous, mais nous l’acceptons. Nous avons eu la chance d’être invités les 3 dernières années, d’avoir bataillé pendant 63 jours sur les routes du Tour, d’avoir pu améliorer notre équipe, notre fonctionnement et d’avoir consolidé nos partenariats."

Si l'équipe accepte la décision des organisateurs, elle sait ce qui lui reste à faire pour revenir sur le Tour de France en 2021 : "Nous n’avons pas remporté le classement des équipes Pro Continentales comme ces 3 dernières années. Les 64 points d’écart avec Total-Direct Energie nous ont coûté notre place. Nous savons ce qu’il nous reste à faire en 2020. Nous allons concentrer toute notre énergie pour terminer meilleure Pro Team au World Ranking et tenter de courir ‘juste’", a continué Bourlart qui souhaite bonne chance aux équipes invitées sur la prochaine grande boucle.

Dans le même temps, ASO a également annoncé les trois équipes invitées pour Paris-Nice et le Dauphiné. Si l'équipe belge ne sera pas présente sur la Course au Soleil en mars prochain, elle a belle et bien été invitée sur l'épreuve alpestre en juin.