L'équipe belge n'était, initialement, pas conviée à la célèbre course à étapes française.

Bonne nouvelle pour l'équipe Circus Wanty Gobert: elle pourra tout de même participer à la course Paris-Nice. Les organisateurs de la 78e édition ont décidé de la repêcher après les forfaits de d’Ineos, de Mitchelton et d'Astana. Il s'agit de la première participation pour l'équipe de Jean-François Bourlart. Pour rappel, Wanty-Gobert n'avait pas reçu une wild card pour le Tour de France 2020 par ASO, qui organise le Tour et Paris-Nice notamment.

"La course au soleil" se déroulera du 8 au 15 mars. Les huit coureurs de l'équipe belge (et non sept, comme prévu initialement) s'élanceront de Plaisir lors de la première étape et vont parcourir 1215,6 kilomètres au total sur toute la semaine.