Avec la disparition probable des formations CCC et NTT, des places se libèrent dans la catégorie WorldTour. Et l'équipe Circus-Wanty-Gobert va en profiter pour accéder à l'élite du cyclisme. L'équipe wallonne, présente jusqu'à cette année dans la catégorie ProTeams (2e division), a en effet racheté la licence WorldTour de la formation polonaise CCC dont le sponsor principal se retire à la fin de l'année.

L'équipe de Jean-François Bourlart a bouclé les négociations la nuit dernière avec Jim Ochowicz, manager de la formation de Greg Van Avermaet. Pour permettre à l'équipe d'accéder au WorldTour, les partenaires actuels ont accepté d'augmenter le budget et il n'est pas exclu qu'un nouveau partenaire ne vienne compléter celui-ci.

Avec son accession au WorldTour, Circus-Wanty-Gobert sera assurée de participer aux trois grands tours, ainsi qu'aux plus grandes classiques et autres courses par étapes du calendrier à partir de la saison prochaine.

L'équipe wallonne avait intégré le monde professionnel du cyclisme en 2011 sous l'appelation Véranda's Willems et a gravi les échelons petit à petit pour disputer le Tour de France trois années consécutives entre 2017 et 2019. "Nous avions construit notre projet step-by-step et nous avions l'ambition de passer un jour dans le WorldTour", a déclaré le manager la formation belge Jean-François Bourlart, "Il fallait que ce soit le bon moment, que la structure soit prête et que nos partenaires nous suivent. Nous sommes donc très fiers aujourd’hui d’avoir la possibilité de reprendre le projet de Jim Ochowicz et Gavin Chilcott et de présenter auprès de l’UCI la continuité de Continuum Sports dans l’UCI WorldTour."

Reste maintenant à renforcer l'effectif en vue de la saison prochaine. Si les arrivées de Rein Taaramae (Total Direct Energie), Baptiste Planckaert (Bingoal-Wallonie-Bruxelles) et Lorenzo Rota (Vini Zabu-KTM sont déjà actées, l'équipe va sans doute chercher à engager l'un ou l'autre grands noms du peloton en vie de la prochaine saison. Dans l'autre sens, Timothy Dupont (Bingoal-Wallonie-Bruxelles) et Fabien Doubey (Total Direct Énergie) quitteront l'équipe Circus-Wanty-Gobert.