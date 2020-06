La formation du WorldTour Mitchelton-Scott conservera son nom lorsque la saison cycliste reprendra et ne s'appellera pas Team Manuela Fundacion, comme annoncé vendredi passé. La structure australienne GreenEdge Cycling l'a indiqué jeudi dans un communiqué.

Dans un communiqué, GreenEdge Cycling explique avoir informé jeudi Francisco Hueras, propriétaire de la Fondation Manuela, de sa décision. "Nous avions senti un lien fort au début avec M. Francisco Huertas, la Fondation Manuela et leur noble cause", a ajouté le fondateur et propriétaire de l'équipe Gerry Ryan. "Cependant, comme les négociations ont évolué après l'annonce initiale de vendredi, nous avons conclu que la relation ne se poursuivra pas. Nous souhaitons à M. Francisco Huertas et à la Fondation Manuela tout le succès possible pour l'avenir."

Ce qui signifie que les équipes masculine et féminine de la structure GreenEdge Cycling reprendront la compétition sous la bannière actuelle de Mitchelton-Scott, avec une structure financière et technique entièrement soutenue par Ryan. Ce dernier ajoute que la structure se concentrera sur les "athlètes de niveau international" et le personnel d'encadrement.

"Cela comprendra un retour au plein salaire pour tous les coureurs et le personnel une fois que les courses WorldTour commenceront en août, et un engagement jusqu'en 2021, alors que nous recherchons un sponsor approprié", a précisé Gerry Ryan.

Vendredi 12 juin, la structure GreenEdge Cycling avait annoncé le changement de nom et présenté les nouvelles couleurs de l'équipe.

En difficulté financière en raison de la pandémie de Covid-19, GreenEdge Cycling avait évoqué un "accord de longue durée" avec la Fondation Manuela, dont le but est "d'aider à la création d'un monde plus solidaire". Basée à Grenade, en Andalousie, elle est dirigée par M. Francisco Huertas et son épouse Mme Maria Angustias González et toutes ses activités sont soutenues par ses propres fonds.

Érigée en 2012, la structure australienne s'est successivement appelée GreenEdge (2012), Orica-GreenEdge (2012-2016), Orica-BikeExchange (2016), Orica-Scott (2017) et Mitchelton-Scott (depuis 2018). En 2018, elle a remporté le Tour d'Espagne grâce au Britannique Simon Yates.

Aucun Belge n'est présent dans l'équipe qui compte 8 victoires depuis le début saison, arrêtée depuis mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19. Le premier rendez-vous WorldTour est prévu le 1er août aux Strade Bianche.

L'équipe féminine compte elle dans ses rangs la championne du monde en titre, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten.