Voici une quinzaine de jours, Ludivine Henrion avait annoncé son projet de constituer une équipe féminine avec Luc Mayné, sous licence du club d'Ottignies-Perwez. Son souhait était de réunir les filles et les partenaires pour mettre sur pied cette formation en une quinzaine de jours, même si l’ancienne championne de Belgique avait déjà des contacts depuis plusieurs mois pour la réalisation de cette structure.

Ce vendredi, Ludivine Henrion confirme que de projet, on est désormais passé à une officialisation. A ce stade, 17 filles font partie de l’aventure. Et d’autres pourraient encore rejoindre les troupes. Dans l’effectif annoncé, on retrouve la redoutable Ann-Sophie Duyck, championne de Belgique du contre-la-montre de 2014 à 2018 et vice-championne d’Europe de la spécialité en 2017.



"Elle sera encore dans une formation UCI l’an prochain mais a décidé de prendre sa licence chez nous. Elle pourra, lorsque sa formation n’est pas alignée sur la même course que nous, nous rejoindre pour certaines courses", se réjouit Ludivine qui a, avec ce renfort, un solide capitaine de route.

Autre renfort de choix, la jeune Suédoise Tuva Richter qui était encore chez les juniors cette saison et a séduit Ludivine. "Elle termine encore 8e en Hollande il y a deux semaines. Un bon élément pour un club comme nous."

On suivra aussi Fiona Mertens, dont la progression pour sa première saison sur route a été remarquable. Il ne faut pas oublier non plus Eleanor Wiseman qui a fait partie d’une sélection wallonne pour le Trophée des Grimpeuses, voici quelques semaines, sa première course professionnelle classée UCI, où elle a été à la hauteur du rendez-vous!

Et puis, il y a également Allison Zava, compagne de Jérôme Gilbert qui s'est laissée séduire par les perspectives de l'équipe.

Si le nom exact de l’équipe n’est pas encore décidé (tout dépendra du partenaire principal), on sait déjà que des éléments prometteurs seront de la partie.

Seules des dames élites sont reprises dans la structure où l’on retrouve Francine Delain, Camille Delestrait, Ann-Sophie Duyck, Océane Jonckers, Lien Lanssens, Liliane Leenknegt, Alissa Lurquin, Fiona Martens, Tuva Richter, Perrine Sadoine, Elise Tahay, Delphine Thirifays, Isabel Vandewalle, Fanny Vandriessche, Eleanor Wiseman et Allison Zava. La 17e dame doit encore aviser sa formation avant que son nom puisse être dévoilé.