Le manager David Brailsford est donc à la recherche d'un nouveau sponsor financer son équipe. Et il pourrait bien trouver son bonheur en Colombie.

En effet, selon le journal colombien El Espectador, David Brailsford aurait rencontré le président colombien, Iván Duque ainsi que le ministre des sports Ernesto Lucena pour discuter des possibilités de remplacer le sponsor Sky. Toujours selon le journal, c'est Rigoberto Uran qui aurait organisé la rencontre. Récemment, le Colombien a avoué qu'il aimerait réunir la plupart de ses compatriotes au sein d'une équipe colombienne. Il s'est déjà réuni avec la fédération colombienne de cyclisme ainsi que le président Iván Duque pour discuter de son envie de pouvoir rouler au sein d'une équipe de son pays.

L'équipe Sky possède, avec Egan Bernal, Sebastián Henao, et Iván Sosa, déjà trois coureurs colombiens qui pourraient constituer la base de la nouvelle équipe. Le plus gros défi sera de pouvoir conserver les leader Chris Froome et Geraint Thomas mais pour cela, les Colombiens devront réunir beaucoup d'argent. Selon Ernesto Lucena, "avec l'apport financier de multinationales colombiennes, le projet pourrait coûter quelques 27 millions d'euros par an".

Depuis quelques années, le cyclisme colombien se développe fortement et le nombre de coureurs a considérablement augmenté. Cette année, 19 coureurs colombiens seront présents au sein du World Tour. Cela fait de la Colombie le pays avec le plus de représentants sans qu'une équipe de ce pays ne soit présente dans la catégorie reine.