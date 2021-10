Retraité des pelotons depuis la fin d'année 2017, Alberto Contador reste un acharné de vélo. Aujourd'hui consultant pour Eurosport et patron de l'équipe italienne Eolo-Kometa, l'Espagnol continue de s'entraîner (presque) comme un pro. Alors pendant le confinement, El Pistolero a encore accéléré la cadence : "Pendant le lockdown, je me suis beaucoup entraîné", a-t-il révélé dans une interview à la Gazzetta dello Sport, "ma condition était la même que celle que j'avais quand j'ai arrêté. Quelques kilos de plus mais je les aurais perdus en continuant à m'entraîner."

À tel point que Contador a envisagé un retour l'an dernier : "À un certain moment, j'ai pensé à revenir pour une course : le Giro 2020. Mais finalement, j'ai chassé cette idée de ma tête", a-t-il tout de même concédé.

Mais Contador est revenu sur le Giro cette année... avec son équipe. Une première réussie pour la formation italienne qui a remporté la 14e étape grâce à Lorenzo Fortunato. À la grande joie d'Alberto Contador.