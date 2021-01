Jumbo-Visma Tom Dumoulin a surpris en annonçant mettre sa carrière en pause, à 30 ans.

La nouvelle a surpris, ce samedi après-midi. Avec l’annonce de la mise en pause de la carrière de Tom Dumoulin. En accord avec son équipe Jumbo-Visma, le Néerlandais ne va plus courir. Jusqu’à nouvel ordre. Pour l’instant, il est impossible de savoir si l’ancien vainqueur du Giro reviendra dans les pelotons dans deux mois, dans un an ou… jamais. Un peu comme l’ancien sprinter Marcel Kittel, qui avait, lui, décidé de rompre son contrat avec Katusha, en 2019. Et qui n’est jamais revenu depuis.