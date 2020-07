L’Eurométropole Tour n’aura pas lieu cette année. La course wallonne, prévue le 12 septembre entre La Louvière et Tournai, est annulée. "En accord avec les bourgmestres des villes de départ et d’arrivée, après une analyse approfondie des conditions sanitaires actuelles et des nouvelles mesures de prévention à prendre dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, nous avons décidé de ne pas organiser la 80e édition de l’Eurométropole Tour", indique Louis Cousaert, l’organisateur.

"Il serait en effet très difficile, voire impossible, d’organiser un événement drainant un si nombreux public en cette période où l’épidémie est en recrudescence, tout en respectant les mesures préconisées par les pouvoirs publics, mais également par la Fédération belge de cyclisme et l’Union Cycliste Internationale."