Le calendrier 2021 est à la fois très chargé et rempli d’incertitudes. Si les Jeux olympiques ont des répercussions sur le programme des compétitions, la pandémie de coronavirus a de son côté déjà provoqué l’annulation ou le report de plusieurs épreuves. Comme les courses australiennes du World Tour, avec le Tour Down Under et la Cadel Evans Great Ocean Road Race, mais aussi le Tour de Langkawi, la Tropicale Amissa Bongo ou encore le Tour du Yorkshire.

Au niveau wallon, toutes les épreuves sont planifiées. Sauf l’Eurométropole Tour, qui n’apparaît pour l’instant pas dans le calendrier de l’Union cycliste internationale. "Mais notre épreuve aura bien lieu" , rassure l’organisateur, Louis Cousaert, au nom du Royal Cazeau Pédale Templeuve. "Nous allons changer de date. Notre course n’aura pas lieu en septembre (NdlR : ou en octobre, comme c’était le cas à l’époque du Circuit Franco-Belge) mais en août. Normalement à la date de la Brussels Cycling Classic. J’ai été contacté par les Flanders Classic, qui veulent rendre la fin de saison plus attractive en Belgique. En rassemblant des épreuves tous les deux ou trois jours dans le pays."

L’Eurométropole Tour a donc un accord avec Flanders Classic pour organiser sa course le samedi 28 août, soit la date prévue pour la classique bruxelloise. Cette dernière a vu sa demande d’accès au World Tour refusée. Et cherche une nouvelle date, qui devrait être un mercredi. Concernant l’Eurométropole Tour, qui sera donc organisé pour la première fois au mois d’août (ce qui sera officialisé une fois que la Brussels Cycling Classic aura sa nouvelle date), il y aura un autre changement important. "Nous n’effectuerons plus notre parcours habituel de ces dernières années. On n’ira plus de La Louvière à Tournai. Nous ferons le tracé à l’envers, avec départ à Tournai et arrivée à La Louvière. Avec un final qui pourrait être sélectif", ajoute encore Louis Cousaert.