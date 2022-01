La belle épreuve hennuyère aura lieu en été, le mercredi 10 août, pour sa 81e édition. La course organisée par Louis Cousaert et le Royal Cazeau Pédale de Templeuve avait décidé de passer en 2022 de la fin de saison au début du mois de septembre, à la date de la Brussels Cycling Classic, le 3 septembre. Mais elle a dû changer ses plans à cause du changement de date du Binck Bank Tour, qui va passer du mois d’août au début du mois de septembre.



"Cela n’a pas été simple de rebondir, de trouver une bonne date", raconte Louis Cousaert. "Heureusement, il y a cette solution du mercredi 10 août. Il n’y aura pour nous à cette période que la concurrence du Tour de l’Ain et celle du Tour du Portugal. Nous devrions donc avoir de belles équipes au départ."