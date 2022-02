Dans le peloton, les coureurs et les suiveurs parlaient la plupart du temps du Circuit Franco-Belge pour évoquer l’Eurométropole Tour. Le nom d’origine de la belle épreuve wallonne était resté au fil des années. Et il va revenir officiellement en 2022, pour la 81e édition de la course disputée entre La Louvière et Tournai. Avec plusieurs autres nouveautés : la course est déplacée en été, le mercredi 10 août, elle sera coorganisée avec Golazo, avec qui le club organisateur du Royal Cazeau Pédale Templeuve s’est associé pour cinq ans. Et elle intègre la nouvelle formule de la Coupe de Belgique, rebaptisée l’Exterioo Cycling Cup. « Nous assurons l'avenir de notre course, que nous voulons aussi faire grandir », a commenté l’organisateur Louis Cousaert, dans une conférence de presse, ce vendredi matin, à Tournai.