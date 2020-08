Tout semblait nouveau pour ce Milan-Sanremo estival. Avec une nouvelle date, un nouveau parcours, un nouveau contexte lié à la pandémie du coronavirus, une météo chaude et un nombre de coureurs réduits à six éléments par équipes. Mais, au bout des 305 kilomètres du monument italien (sans compter les dix bornes du départ fictif), il n’y a pas eu de révolution. Ce Milan-Sanremo a été très classique dans son déroulé. Avec une échappée matinale, une tension grandissante au fil des kilomètres, des attaques dans la Cipressa avant le festival offensif dans le Poggio. Et un suspense haletant jusque dans les derniers mètres.