Jean-Pierre Verdy, l’ex-patron de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD), dévoile les coulisses d’une incroyable traque

Amphétamines, EPO, hormones de croissance, bétabloquants, transfusion sanguine, corticoïdes et aujourd’hui un… moteur dans les vélos. Le dopage, qu’il soit chimique ou mécanique, s’est greffé au sport comme un sangsue. Le jeu du chat et de la souris entre les contrôleurs, ceux qui veulent combattre ce fléau, et les tricheurs, ceux et celles qui ont trop souvent une longueur d’avance fait rage. Avec de réels succès, avec des têtes et parfois des stars qui tombent. Avec ce sentiment diffus que rien n’est jamais acquis. Durant neuf ans années (2006 à 2015), Jean-Pierre Verdy, à la retraite depuis 2015, a dirigé un véritable commando à la tête de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD). Interview sans concession de l’homme qui a fait tomber Lance Armstrong et bien d’autres. Aucune discipline n’est épargnée. Une interview qui fait froid dans le dos pour les amateurs de sport.