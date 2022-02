Samedi après-midi à Ninove, dans le brouhaha d’une zone d’arrivée qui avait enfin retrouvé vie par la grâce d’un contexte sanitaire plus clément, la meilleure analyse de l’ouverture de la saison belge n’était peut-être pas à chercher dans la meute qui entourait alors le vainqueur du jour, Wout Van Aert, mais quelques centaines de mètres plus loin, aux abords d’une zone mixte dans laquelle les rivaux du champion de Belgique se succédaient encore groggy.

"Ce mec est un extraterrestre ", soufflait ainsi Oliver Naesen, quatrième.

"Suis-je surpris de voir Wout à ce niveau pour sa première course de la saison ? Non, car quand on parle de Van Aert, plus rien ne m’étonne", lançait pour sa part Jasper Stuyven (10e) dans un sourire jaune.