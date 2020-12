Dans la lignée des Rigoberto Uran, Nairo Quintana ou Winner Anacona, le Colombien de 26 ans a signé dans la formation espagnole, dans l'espoir de passer un palier.

L'arrivée de Miguel Angel López au sein de la formation Movistar la semaine dernière constitue le dernier gros transfert d'un mercato cycliste assez calme. Si l'on reprend le classement mondial individuel de l'UCI, le Colombien, 41e est le quatrième plus gros transfert de l'intersaison, après le retour de Richie Porte chez Ineos, le passage de Wilco Kelderman chez Bora-Hansgrohe et celui de Michael Matthews chez Mitchelton-Scott.

Pour Movistar, l'arrivée de Superman est sportivement une très bonne affaire. Après une année de transition, tout de même marquée par les deux cinquième places d'Enric Mas sur le Tour et la Vuelta, l'équipe espagnole va de nouveau pouvoir se placer avec ambition sur les grands tours, un an après les départs de Nairo Quintana et Mikel Landa et le déclin confirmé de l'ancien champion du monde Alejandro Valverde, tout comme la stagnation de Marc Soler au plus haut niveau.

