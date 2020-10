L'incroyable cadeau d'Alaphilippe à Roglic et... aux commissaires Cyclisme Nicolas Christiaens © Belga

Nerveux tout au long de la journée, le champion du monde a complètement faussé un sprint royal avec son écart. Un commentaire de Nicolas Christiaens.



"Qu'on mette ce gars de Jumbo-Visma en prison (...) C'est un acte criminel, monsieur Dylan Groenewegen." Ces mots étaient ceux de Patrick Lefevere le 5 août dernier, juste après que Dylan Groenewegen ait provoqué la terrible chute dans le sprint massif de la première étape du Tour de Pologne. Avec pour principale conséquence les graves blessures de Fabio Jakobsen, plongé dans le coma pendant plusieurs heures.



Si le contexte est différent, avec un sprint à quatre et non massif, on notera quand même que l'écart de Julian Alaphilippe dans son sprint ce dimanche était plus grand encore que celui de Groenewegen en Pologne.