Guy est Belge, il a 46 ans et vit à Glabbeek (un petit village entre Tirlemont et Diest). Jean-Marie est Suisse, il a 55 ans et vit à Genève. Leur vie respective fait qu’ils ne se voient pas souvent. Mais ils ont profité de la Haute Route Alpes pour passer un de leurs rares moments entre frères. Au bout d’une semaine d’efforts intenses et autour d’une bière bien méritée, ils ont partagé avec nous leurs sentiments sur cette semaine d’exception.

Guy, Jean-Marie, quel est votre premier sentiment après avoir terminé la Haute Route Alpes ?

Jean-Marie : "La satisfaction. Et la gratitude que tout se soit bien passé car j’avais peur de ne pas tenir la distance physiquement, avec mon dos."

Guy : "La même chose pour moi avec le dos. Je n’ai pas pu rouler durant trois mois en favrier-mars-avril et j’avais très peur de ne pas finir. C’était donc une grosse satisfaction de franchir la ligne. Et une grande émotion. Je me suis dit : ‘quand je dis que je fais quelque chose, je vais au bout.’ "

C’était votre semaine la plus dure sur un vélo ?